La saison précédente avait rassemblé 17 000 visiteurs et 878 œuvres avaient trouvé acquéreurs. Du 24 au 26 juin, le Salon international d’art contemporain, art3f, est de retour au Chapiteau de Fontvieille.

Pour cette 3ème édition, le salon espère se dépasser. Cette année, ce seront plus de 150 artistes du monde entier représentés et plus de 3000 œuvres à la vente. Peintures, sculptures photographies se côtoieront avec un mot d’ordre : « l’art à la fois abordable et qualitatif. »

Tous les courants seront représentés, de l’art brut, à l’art naïf jusqu’au graffiti, le salon prône la diversité et le contact privilégié entre particuliers, qu’ils soient néophytes ou connaisseurs, et les artistes.

Conscient de la grande diversité artistique de l’art contemporain, le salon souhaite « garantir les conditions de visibilité et de diffusion optimales, tout en proposant des chemins de lecture originaux, dans une ambiance volontairement décomplexée. »

LIRE AUSSI : Art3f Monaco: Nos coups de cœur du Salon international d’art contemporain

Dès vendredi 18 heures, le salon ouvrira ses portes pour son vernissage. Chaque stand aura l’occasion de faire son propre vernissage et une formation musicale accompagnera les coups de cœur au fil de la soirée. Ensuite, le salon ouvrira de 10 heures à 20 heures le samedi et de 10 heures à 19 heures le dimanche.

L’accès est gratuit pour les mineurs accompagnés et revient à 10€ pour les adultes.