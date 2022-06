Déjà vainqueur du premier match, l’AS Monaco Basket a remporté le match 2 des demi-finales de play-offs face à Pau-Lacq-Orthez (79-72).

Ils ne sont plus qu’à une manche de la finale. En remportant leurs deux premiers matchs à domicile, les hommes de Sasa Obradovic se rapprochent encore un peu plus d’une finale tant attendue face à l’ASVEL, également en tête (2-0) dans l’autre demi-finale.

Dominateurs dans la raquette, les Monégasques ont étouffé une équipe de Pau diminuée physiquement. Dans le sillage d’un Dwayne Bacon inspiré (20 points), la Roca Team en a profité pour accélérer dans le deuxième quart-temps et prendre un avantage décisif.

Pau a bien failli recoller sur la fin

Si Pau-Lacq-Orthez s’est réveillé dans l’ultime quart-temps, les coéquipiers de Mike James (13 points, 5 passes) n’ont pas lâché et se sont assurés un précieux succès. En cas de victoire mardi soir (20h30) à Pau, les Monégasques assureraient définitivement leur place en finale.

« Le plus important, c’est certes la victoire, mais on s’est rendu la vie difficile, regrettait Sasa Obradovic. Quand on a une avance aussi large, on ne doit pas laisser entrevoir d’espoir à l’adversaire. Cette gestion du dernier quart est peut-être un manque d’expérience de notre part. On veut terminer cette série le plus vite possible et gagner du repos en vue de la finale. »