L’AS Monaco Basket a remporté le premier match des demi-finales de play-offs, ce jeudi soir face à Pau-Lacq-Orthez (94-65).

Dominateurs du début à la fin, collectivement intraitables et portés par un Yakuba Ouattara (15 points) des grands soirs, les Monégasques ont parfaitement entamé leur demi-finale.

Avec six joueurs à plus de dix points marqués, la Roca Team s’est appuyée sur un groupe solidaire et sûr de sa force pour venir à bout d’une équipe de Pau-Lacq-Orthez étouffée dans les quatre quart-temps.

L’AS Monaco Basket prend une option

De quoi aborder sereinement le prochain match, samedi après-midi (16h15), toujours à Gaston-Médecin. En cas de succès, la Roca Team serait déjà en bonne posture pour se qualifier en finale.

« C’était un très beau match de notre part, comme on peut le voir avec ces dix-neuf passes décisives, se félicitait Sasa Obradovic à la fin du match. Tout le monde a réalisé la performance qu’il fallait et j’espère que mes joueurs seront tout aussi sérieux pour le prochain match. Collectivement, nous avons répondu présents pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles. »