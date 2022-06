La première édition du nouveau programme de la banque, « Welcome to Monaco », s’est déroulée au sein du CREM.

Le Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) compte désormais un nouveau membre dans son « Club des Partenaires ». Un club qui « comprend des acteurs partageant des valeurs communes de tradition, de qualité, d’élégance et d’un certain art de vivre » et qui a vocation à « accompagner et soutenir le CREM dans ses activités au quotidien et d’offrir aux entreprises partenaires l’occasion de se faire connaître de l’ensemble des membres de l’association et de nouer des contacts personnalisés avec ceux-ci. »

C’est donc tout naturellement que la banque CMB Monaco est devenue le nouveau partenaire bancaire officiel du CREM. Cette banque privée internationale créée en 1976, et « à la stabilité financière inégalée », propose une approche de banque « boutique », avec des services sur mesure, et comprend trois grands pôles d’activités : la banque privée, la gestion et le financement des investissements.

La CMB a ainsi lancé un programme « Welcome to Monaco », qui permet à ses clients établis en Principauté, et qui ont récemment ouvert un compte, de se rencontrer dans un cadre informel. Ce n’est donc pas un hasard si la première édition de ce programme a eu lieu au sein du CREM, puisque la mission première du Club est justement d’aider les résidents de la Principauté à se rencontrer.

Francesco Grosoli, PDG de CMB Monaco s’est d’ailleurs réjoui de cette collaboration : « le partenariat entre CREM et CMB Monaco témoigne de la volonté de notre établissement et de nos équipes d’aider les résidents étrangers à s’installer en Principauté dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir participer à la vie sociale et économique de la Principauté. »