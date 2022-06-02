Первую встречу нового проекта «Welcome to Monaco» банк CMB провел в клубе CREM.

В клубе иностранных резидентов Монако (CREM) появился новый участник. Сообщество объединяет в себе «тех, кто разделяет общие ценности, связанные с традицией, качеством, элегантностью и искусством жить». Призвание участников клуба – «сопровождать и поддерживать CREM в его повседневной деятельности, предлагая предприятиям-партнерам возможность рассказать о себе членам ассоциации и завязать с ними личные контакты».

То, что банк CMB Monaco стал новым официальным банковским партнером CREM, закономерно. Этот международный частный банк, «отличающийся непревзойдённой финансовой стабильностью», был создан в 1976 году. Он предлагает концепцию банка-«бутика» и услуги, адаптированные под каждого конкретного клиента. Банк развивает три основных направления деятельности: частный банк, управление и инвестиционнное финансирование.

CMB также запустил программу «Welcome to Monaco», которая позволяет клиентам, обосновавшимся в Княжестве и недавно открывшим счет, встречаться в непринужденной обстановке. Отнюдь не случайно, что первая встреча программы прошла в клубе CREM, поскольку первая и основная миссия Клуба – помогать резидентам Княжества налаживать контакты друг с другом.

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Генеральный директор CMB Monaco Франческо Грозоли (Francesco Grosoli) рад такому сотрудничеству: « Партнерство между CREM и CMB Monaco свидетельствует о стремлении нашего банка и его команды помогать иностранным резидентам обосноваться в Княжестве на как можно более комфортных условиях и иметь возможость участвовать в общественной и экономической жизни страны».