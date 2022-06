La prima edizione del nuovo programma della banca “Welcome to Monaco” si svolgerà all’interno del CREM.

Il CREM (Club des Résidents Étrangers de Monaco, club dei residenti stranieri di Monaco) può contare ora su un nuovo membro nel suo “Club dei partner”. Un club che “riunisce attori che condividono valori comuni di tradizione, qualità, eleganza e di un certo stile di vita” e che mirano ad “accompagnare e sostenere il CREM nelle attività quotidiane e offrire alle imprese partner l’occasione di farsi conoscere da tutti i membri dell’associazione e di stringere contatti personalizzati con loro”.

Sembra quindi naturale che la banca CBM Monaco sia diventata il nuovo partner bancario ufficiale del CREM. Questo istituto bancario privato internazionale fondato nel 1976, e “dall’ineguagliabile stabilità finanziaria”, offre un approccio da “banca boutique” con servizi su misura e comprende tre grandi divisioni: la banca privata, la gestione degli investimenti e il loro finanziamento.

La CBM ha inoltre lanciato un programma, “Welcome to Monaco”, che consente ai suoi clienti stabiliti nel Principato, e che hanno da poco aperto un conto, d’incontrarsi in un contesto informale. Non è quindi un caso che la prima edizione di questo programma si svolga proprio all’interno del CREM, visto che la missione principale del club è quella di aiutare i residenti del Principato a incontrarsi.

Francesco Grosoli, CEO della CMB Monaco, è già entusiasta di questa collaborazione: “il partenariato tra CREM e CMB Monaco è la prova della volontà del nostro istituto e del nostro personale di aiutare i residenti stranieri a stabilirsi nel Principato nelle migliori condizioni possibili e di poter partecipare alla vita sociale ed economica di Monaco”.