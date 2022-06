Le Prince Albert II était en déplacement de deux jours en Pyrénées et a commencé par la ville de Luchon.

Luchon, station thermale réputée située dans les Pyrénées, a été pendant longtemps un lieu de visites fréquentes de la Famille Princière de Monaco. D’abord le Prince Albert Ier, dès 1860 jusqu’au Prince Rainier, dans les années 40.

80 ans plus tard, c’est le Prince Albert II qui s’y est rendu, ce mardi, pour une visite officielle. Au programme, un accueil du maire et des habitants de la ville, nombreux à être venus saluer le Souverain, puis l’inauguration d’une toute nouvelle exposition dédiée à son trisaïeul.

Cette dernière – nommée « Albert Ier, prince de Monaco et les Pyrénées (1861-1921) – raconte comment Albert Ier a souhaité mettre en valeur et protéger le patrimoine naturel des Pyrénées. « A chaque photo, il y a des phrases du Prince Albert Ier, comme s’il nous prenait par la main et nous disait « voilà ce qu’il s’est passé ici « » explique le commissaire de l’exposition, Serge Brunet, au micro de Monaco Info. L’exposition est à retrouver dans les salles du Casino de Luchon.

Axel Bastello / Palais Princier

La journée s’est clôturée par la signature d’un mémorandum pour engager de nouvelles collaborations entre la Fondation Prince Albert II et la commune de Luchon.