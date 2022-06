Ateliers, pièces de théâtre, jeu de piste, la troisième édition de la Fête du Musée océanographique de Monaco aura lieu ce samedi 11 juin, de 10h à 19h.

L’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco (AAMOM) invitent les jeunes âgés de 3 à 14 ans et leurs familles, pour une journée de festivités consacrées à l’océan. Cette année, la Fête du Musée met l’accent sur l’éducation à l’écologie et aux sciences, notamment par le biais de différents ateliers, jeux de pistes, bricolages et projections de films.

Petite roussette, poisson-clown, hippocampes… Il sera également possible pour les visiteurs de parrainer un poisson, moyennant une contribution à partir de 50€. Les parrains recevront un certificat officiel, une carte d’identité de l’animal choisi ainsi qu’un accès illimité au Musée pendant 1 an.

C’est aussi l’occasion pour l’Institut océanographique de mettre en avant sa dernière exposition « Mission Polaire », que les visiteurs pourront découvrir lors de la Fête du Musée.

Infos pratiques :

Entrée gratuite pour les moins de 4 ans et les membres de l’AAMOM.

Billet d’entrée : Adulte – 18€ / Enfant – 12€