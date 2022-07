Les portes des magasins seront aussi ouverte le dimanche.

Les bonnes affaires accompagnent l’arrivée des vacances. Depuis le 1er juillet et jusqu’au 15 août, les soldes d’été ont envahi les magasins de la Principauté.

Pour profiter encore plus des bons plans, certains magasins ont décidé de rester ouverts tous les dimanches. C’est le cas du Métropole Shopping Monte-Carlo, du One Monte-Carlo, du Centre Commercial de Fontvieille, des commerces de Monaco-ville et de quelques boutiques situées au Boulevard des Moulins et à la Condamine.

Un lancement en demi-teinte

Les soldes sont connues pour être une période de grande influence dans les magasins. Cependant, depuis l’essor du e-commerce, les clients se font plus rares. Ce que confirme un commerçant au micro de Monaco Info : « Ça se passe gentiment, il n’y a pas d’affolement. »

« La France a soldé bien avant nous, […] tout le monde a effectué ses soldes en France. » déplore une vendeuse de prêt-à-porter.

Au contraire, d’autres sont plus optimistes. « Ça se passe très bien, on a des bons chiffres, de la bonne clientèle » confie une commerçante de bijoux fantaisies dans la Principauté. Une autre affirme que « ça a bien commencé parce qu’il y a plus de touristes. »

Pour connaître la liste des magasins ouverts le dimanche : Monaco Sunday Experience