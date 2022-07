Le taux d’incidence augmente en Principauté et le Gouvernement rappelle l’importance des gestes barrières nécessaires pour freiner la propagation.

Les chiffres du Covid remontent et inquiètent la Principauté. Pour le moment, Monaco se trouve plutôt préservé par rapport à la région PACA. En effet, le taux d’incidence en Principauté atteint désormais les 748 cas positifs pour 100 000 habitants alors qu’il n’était que de 148, il y a un mois.

Ce lundi 4 juillet, 23 personnes, dont 15 résidentes, étaient hospitalisées au CHPG. Il n’y a pas de patient soigné en réanimation.

Dans cette optique et pour protéger la population, le Gouvernement Princier ne prend pas encore de mesures restrictives mais rappelle les mesures à observer pour se protéger et protéger les autres.

Des gestes à respecter

Ainsi, la vaccination est de nouveau encouragée, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Ce serait leur quatrième dose si le schéma est complet et respecté. Aussi, le Gouvernement recommande le port du masque dans les lieux fréquentés et les transports en commun.

Évidemment, des mesures de bon sens sont aussi rappelées comme un lavage des mains fréquent, éviter de se toucher le visage, saluer sans se toucher, tousser dans son coude et surtout aérer les pièces.