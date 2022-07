La Principauté propose des tests Covid sans rendez-vous.

En juillet, le nombre de cas positifs au Covid connaissait une recrudescence. Pour enrayer cette augmentation et éviter une nouvelle grande vague, le dépistage en Principauté se fait désormais sans rendez-vous. Dorénavant, les Monégasques peuvent se rendre librement à l’Auditorium Rainier III, tous les jours en semaine entre 8h30 et 17 heures pour se faire dépister.

Pour une meilleure organisation, il est toujours possible de prendre rendez-vous et pour ce faire, la Principauté a lancé la prise de rendez-vous en ligne via le site Monaco Santé.

En ce qui concerne la vaccination, celle-ci se fait toujours sur rendez-vous. Cependant, il est possible d’obtenir de plus amples informations et demander à être rappelé pour une prise de rendez-vous ultérieure sur le site Vaccination Covid19.

Pour profiter de ces services, les salariés et les enfants scolarisés en Principauté doivent fournir une prescription médicale.