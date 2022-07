Le pilote monégasque a fait preuve de régularité ce week-end en Autriche à l’occasion de la cinquième manche du championnat du monde de Formule 3.

Vainqueur de sa première course de la saison le week-end dernier à Silvertsone (Grande-Bretagne), Arthur Leclerc (Prema) a confirmé sa belle forme du moment en Autriche.

Complètement relancé dans la course au titre, le Monégasque a terminé deux fois quatrième, d’abord de la course sprint, puis de la course principale. Auteur du meilleur temps lors des essais libres le vendredi (1’20’171), Leclerc a signé le quatrième temps de la séance de qualification (1’20’069).

Leclerc plus que jamais en course pour le titre

Au pied du podium de la course 1, remportée samedi par son coéquipier chez Prema Jak Crawford, le frère cadet des Leclerc est revenu tout proche du leader du championnat, Victor Martins (ART).

Mais dimanche, lors de la course 2, le Français a fini devant Arthur Leclerc, au terme d’une course remportée par un autre français, Isack Hadjar (Hitech). Au championnat du monde, les trois pilotes se tiennent désormais dans un mouchoir de poche. Martins (98 points) devance Hadjar (97 points) et Arthur Leclerc (91 points).

À quatre manches de la fin du championnat, la bataille s’annonce bouillante entre les trois pilotes pour le titre de champion. Prochain rendez-vous, fin juillet (29-31) à Budapest (Hongrie).