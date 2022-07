Le pilote monégasque a décroché son premier succès de la saison en Formule 3 ce dimanche en Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone.

Sous les yeux de Charles Leclerc et de Lorenzo Tolotta-Leclerc, présents pour assister au sacre de leur frère cadet, Arthur Leclerc (Prema) a été félicité par tout le clan Ferrari après son succès lors de la course principale de la quatrième manche de FIA F3.

Auteur d’une course pleine de maîtrise, malgré l’apparition d’une safety car, Arthur Leclerc a réussi à prendre le meilleur sur Zak O’Sullivan (Carlin) grâce à son DRS.

Vainqueur de la course devant le jeune britannique et son coéquipier Oliver Bearman (Prema), Arthur Leclerc réalise un grand coup au championnat du monde. Le voilà désormais deuxième du classement (71 points), juste derrière Victor Martins (77 points) et devant Isack Hadjar (68 points).

« C’était une course fantastique, a-t-il confié à l’issue de sa victoire. On a tout mis en place pour prendre la tête et s’imposer. Ce n’était pas simple de gérer les pneus, mais on l’a fait. Ça va être une belle bataille jusqu’à la fin de la saison. »

LIRE AUSSI : À la découverte d’Arthur Leclerc (Ferrari Driver Academy)

Prochain rendez-vous, dès le week-end prochain en Autriche (8-10 juillet), sur le circuit de Spielberg.