La pongiste monégasque a décroché la médaille d’or ce jeudi soir à Oran. C’est la première médaille de la délégation monégasque dans ces Jeux méditerranéens. Le Prince Albert II était présent au plus près des athlètes monégasques.

Elle l’a fait. Quatre ans après son revers en finale et une médaille d’argent amère à Tarragone (Espagne), Xiaoxin Yang a assumé son statut de favorite à Oran (Algérie) pour décrocher la médaille d’or et offrir à Monaco sa toute première médaille.

LIRE AUSSI : Jeux méditerranéens : Catarina, Yang… Que retenir de la journée de mercredi ?

L’accomplissement d’un magnifique tournoi pour la pongiste monégasque, qui ce jeudi s’est d’abord imposée facilement face à la Turque Altinkaya (11-5, 11-3, 11-9,11-7), avant une deuxième victoire nette face à l’Espagnole Xiao Yao (11-5, 11-7, 11-6, 11-7).

En finale, Xiaoxin Yang a retrouvé la Portugaise Shao pour une nouvelle victoire en quatre sets. De quoi faire retentir l’hymne monégasque.

Avec les encouragements du Prince Albert II

Après Lisbonne, où il a pris la parole à la tribune lors de la Conférence des Nations Unies sur les Océans, le Prince Albert II s’est rendu à Oran dans le cadre des 19e Jeux méditerranéens.

L’occasion d’être au plus près de la délégation monégasque, après avoir été accueilli à l’aéroport par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra.

Le Prince Albert II à son arrivée à l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran / ©DR

Le Souverain a exprimé ses chaleureux remerciements au président Abdelmadjid Tebboune pour cette invitation, soulignant l’excellente organisation de la compétition et son franc succès.

Afriat, Moutout et Berlin aussi en compétition

Ce jeudi, trois courses de voile étaient également au programme. Mais avec la chute de vent qui s’est intensifiée au cours de la journée, seulement deux ont pu être organisée.

Jérémy Moutout a fait une nouvelle fois belle impression en se classant sixième et dixième (onzième place provisoire), avant de terminer treizième et dix-huitième des manches 7 et 8.

LIRE AUSSI : Jeux méditerranéens : Qui sont les 17 athlètes monégasques qui seront présents à Oran ?

En cyclisme (contre la montre), Antoine Berlin a été contraint à l’abandon (casse mécanique avant le départ), alors qu’en athlétisme, Charlotte Afriat a connu un gros coup de fatigue mercredi soir qui l’a empêché de s’aligner sur le 100m le lendemain.