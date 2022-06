La 19e édition des Jeux méditerranéens se déroulera du 25 juin au 6 juillet prochain à Oran (Algérie). Engagés dans dix disciplines, dix-sept athlètes monégasques défendront les couleurs de la Principauté.

Après les Jeux Olympiques, les Jeux méditerranéens constituent pour les pays du bassin méditerranéen l’évènement sportif le plus prestigieux. Et comme tous les quatre ans, la délégation monégasque sera représentée, pour la quinzième édition consécutive.

Depuis Barcelone, en 1955, Monaco a décroché quatre médailles. Trois en argent (Yann Siccardijudo, en judo, à Pescara en 2009 ; Xiaoxin Yang, en tennis de table et Lucas Catarina, en tennis, tous les deux à Tarragone en 2018) et une en bronze (Gérard Battaglia et Jean-Pierre Crovetto, en voile, à Naples en 1963).

Cette année, dans le Nord-Ouest de l’Algérie, ils seront dix-sept a tenté de glaner une médaille et remplir l’armoire à trophées de la Principauté. Président du COM et membre du CIO, le prince Albert II sera présent à Oran les 29 et 30 juin pour être au plus près et encourager les athlètes « rouge et blanc », comme il a l’habitude de le faire pour chaque événement sportif.

Les 17 athlètes monégasques :

Athlétisme : Charlotte Afriat (100m), Marie-Charlotte Gastaud (400m haies), Kylian Vatrican (100m), Frédéric Choquard (entraîneur)

Pétanque : Sabrina Campillo et Laurence Crovetto (doublette femmes), Claude et Guillaume Campillo (doublettes hommes), Yves Gorvernatori (entraîneur)

Cyclisme : Antoine Berlin (route et contre la montre), Guido Possetto (entraîneur)

Équitation : Wenceslas Thomel (saut d’obstacles), Rémi Morteau (entraîneur)

Gymnastique : Kévin Crovetto (concours général), Thierry Aymes (entraîneur)

Judo : Nicolas Grinda (-90 kg), Marvin Gadeau (+100 kg), Marcel Pietri (entraineur)

Natation : Claudia Verdino (50m et 100m brasse), Théo Druenne (400m nage libre et 1500m nage libre), Michel Pou (entraîneur)

Tennis : Lucas Catarina (simple hommes), Guillaume Couillard (entraîneur)

Tennis de table : Xiaoxin Yang (simple femmes), Gang Xu (entraîneur)

Voile : Jérémy Moutout (laser), Marco Superina (entraîneur)