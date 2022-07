Ce mercredi se déroulait la remise des prix de l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio.

Au total, ce sont 22 élèves qui ont été récompensés, dans la Cour d’Honneur de la mairie de Monaco. Treize ont reçu le Diplôme National d’Art (DNA) et neuf autres le Diplôme National Supérieure d’Expression Plastique (DNSEP), soit 100% de réussite de la part des candidats qui s’y étaient présentés. Deux étudiants ont reçu les félicitations du jury et plusieurs mentions ont été attribuées : trois pour les DNA et cinq pour les DNSEP.

Les étudiants ont pu compter sur la présence de de nombreux représentants en Principauté : Princesse Caroline de Hanovre, représentant le Prince Albert II, Mélanie-Antoinette de Massy, Père Alain Goinot, représentant Monseigneur l’Archevêque de Monaco, Michèle Dittlot, représentant Stéphane Valeri, Président du Conseil National, Daniel Boeri, Conseiller National, Laurent Stéfanini, Ambassadeur de France à Monaco ainsi que le Maire de Monaco Georges Marsan.

La période de remise des prix de l’année scolaire 2021-2022 est maintenant terminée.