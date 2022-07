Une collection en édition limitée qui fleure bon l’été en l’honneur du Prince Albert Ier.

Leticia de Massy et Charlotte de Pariente, les créatrices de la marque luxe Made in Monaco, l’avaient promis lors de l’inauguration de leur dernière ligne « Grand Prix ». Pour fêter le centenaire de la disparition du Prince Albert Ier, une collection hommage allait bientôt voir le jour. C’est chose faite, l’édition limitée « Le Prince Explorateur » est à présent disponible.

Fini le rouge et le noir de la collection dédiée au Grand Prix. A présent, place au bleu des mers évocateur des nombreux voyages du trisaïeul du Prince Albert II. Les nouveaux produits gardent les formes et le luxe de la collection précédente mais arborent, cette fois, de jolis motifs marins.

Ainsi, on retrouve, de nouveau et au même prix, un Malicieux en soie (135€), un paréo en coton (280€), un drap de bain en coton égyptien (450€) et une bougie (98€), qui n’est, elle, pas encore tout à fait prête.

© Direction de la Communication

Du dessin à l’étiquette, le développement des produits de Monoïkos 1297 se fait dans un périmètre de moins de 250km de Monaco. Chaque collection de la marque raconte en dessins et en parfums un pan de l’histoire de la Principauté.

Pour retrouver ces petits morceaux de Monaco à ramener chez soi : Monoïkos 1297