Membre du Yacht Club de Monaco, Oren Nataf prendra le départ de la 12e édition de la Route du Rhum à bord de son trimaran Rayon Vert.

Les conditions pour participer à la mythique Route du Rhum sont les mêmes pour tous : parcourir 1200 milles, soit 2222 km en solitaire, sur un tracé libre validé par l’organisation, dans des vents soutenus, avec un passage à plus de force 5.

Une mission remplie par Oren Nataf, qui a effectué une boucle en 4 jours 20 heures, au départ de La Rochelle, direction le nord de la Corogne en Espagne, en passant par le Fastnet Irlande, les îles Scilly, la pointe Bretagne et un retour à La Rochelle.

Un rêve pour ce marin amateur de 50 ans, qui a découvert la course au large en compétition il y a seulement 10 ans, en achetant son premier bateau.

Aux côtés de Boris Herrmann au départ de la Route du Rhum

« Je suis très content et presque étonné d’avoir réussi. C’est fabuleux de savoir que maintenant, je vais pouvoir prendre le départ de cette course, la plus célèbre des transatlantiques en solitaire, a déclaré celui qui depuis deux ans a mis toute son énergie dans la préparation de ce projet.

Maintenant, que c’est officiel, je réalise que je viens d’enclencher un véritable contre la montre pour cette dernière ligne droite avant le départ le 6 novembre à Saint Malo. C’est à la fois stressant et excitant. »

Oren Nataf partira aux côtés de Boris Herrmann, à bord de son nouveau IMOCA Malizia-Seaexplorer, lui aussi sous les couleurs du Yacht Club de Monaco. « Quelle fierté pour nous d’avoir deux sociétaires du Y.C.M., alignés au départ de cette prestigieuse course transatlantique organisée tous les quatre ans » s’est félicité Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco.