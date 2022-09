L’épisode pluvieux et orageux annoncé pour ce week-end dans le sud de la France est surveillé de près, surtout après les records de température de l’eau de la mer Méditerranée cet été.

Les premières averses orageuses devraient faire leur apparition vendredi soir en Occitanie, notamment au-dessus des Pyrénées, pour atteindre samedi la région Paca. Le matin, le phénomène devrait toucher Marseille avant de se décaler dans la soirée vers la Corse. Sur la Côte d’azur, Météo France prévoit le retour du plein soleil dimanche après-midi.

Moins alarmant que prévu

A noter que les dernières prévisions sont plus rassurantes que ce qui avait été annoncé en début de semaine.« Nos dernières prévisions révisent les cumuls de pluie à la baisse, ainsi que la durée de l’épisode, qui circulerait assez rapidement samedi surtout. Il ne s’agira donc pas d’un épisode méditerranéen », tempère le météorologue Régis Crepet sur le site de La Chaîne Météo.

C’est notamment la quantité de pluie annoncée qui fait désormais dire aux météorologistes que l’épisode orageux qui s’annonce ne sera pas « méditerranéen ». Les cumuls ce week-end pourront atteindre 50 à 90mm autour des Cévennes et des Pyrénées, 50 à 80mm en région Paca et en Corse. Or, pour qu’un épisode méditerranéen soit avéré, il faut qu’il tombe 200mm en 24 heures.

Attention, la prudence est toujours d’actualité, notamment car la probabilité que les modèles se trompent est d’environ 30%.