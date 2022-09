Classique… Mais pas que ! La devise de la directrice artistique du festival, Chrystelle Couturie, en dit long sur la programmation de cette 20ème édition qui commence ce samedi 10 et s’étale jusqu’au 17 septembre.

Pour cet anniversaire très spécial, l’artiste lyrique Chrystelle Couturier, directrice artistique du festival, a concocté un programme très éclectique. Et si vous n’êtes pas un grand connaisseur, pas de panique, il y en aura pour tous les goûts.

À commencer par le concert d’ouverture gratuit, qui aura lieu sur la plage de la Petite Afrique, le dîner de gala à thème et le concert à la bougie « les yeux fermés ».

Jean-François Zygel, parrain

Le parrain cette année n’est autre que Jean-François Zygel qui a remporté la Victoire de la Musique en 2016. Ce compositeur, pianiste, improvisateur, est

également animateur télé et radio. Il se produira dimanche 11 à 18h30 au Casino de Beaulieu-sur-mer. À ses côtés, des musiciens expérimentés et artistes exceptionnels mettront à l’honneur leurs instruments : quatuor à cordes, piano, trompette et accordéon. Les Virtuoses, les Itinérantes, et Félicien Brut, pour ne citer qu’eux.

Les spectateurs pourront également apprécier le répertoire de Mozart et d’Haydn avec l’Orchestre National de Cannes.

Puisque le festival est un moment de partage, les élèves du Conservatoire du SIVOM et du département auront l’occasion de rencontrer ces musiciens. Avec leurs professeurs, ils sont invités à assister gratuitement aux concerts ainsi qu’aux répétitions.

Des lieux exceptionnels

Ce qui fait la grande particularité du Beaulieu Classic Festival est son itinérance, car l’idée des organisateurs est aussi de faire découvrir la richesse du patrimoine de Beaulieu. Cette année, le public est attendu dans la magnifique Rotonde, dans la très belle église anglicane St Michael’s church, ou encore au sein du réputé Casino de Beaulieu. Enchantement garanti !

© Beaulieu Classic Festival

Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site internet du festival.