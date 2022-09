Musica classica… e non solo! Lo slogan della direttrice artistica del festival, Chrystelle Couturier, la dice lunga sulla programmazione della 20ª edizione che inizierà sabato 10 e si concluderà il 17 settembre.

Per questo anniversario speciale la cantante lirica e direttrice artistica del festival Chrystelle Couturier propone un programma molto eclettico. Se non siete grandi intenditori di musica classica, non preoccupatevi: ce ne sarà per tutti i gusti.

Ad aprire il festival sarà un concerto gratuito che si terrà sulla spiaggia della Petite Afrique. A seguire ci saranno una cena di gala a tema e un concerto a lume di candela “a occhi chiusi”.

LEGGI ANCHE: FOTO. Una giornata a Beaulieu-sur-Mer insieme a Monaco Tribune

Jean-François Zygel, il padrino del festival

Quest’anno il padrino del festival è Jean-François Zygel, vincitore del premio Victoires de la Musique 2016. Oltre a essere compositore, pianista e improvvisatore, è anche un presentatore televisivo e radiofonico. L’artista si esibirà domenica 11 alle 18:30 al casinò di Beaulieu-sur-mer. Al suo fianco ci saranno musicisti esperti e artisti eccezionali, tra cui Les Virtuoses, Les Itinérantes e Félicien Brut, che suoneranno strumenti come il quartetto d’archi, il pianoforte, la tromba e la fisarmonica.

Gli spettatori potranno inoltre godersi il repertorio di Mozart e Haydn suonato dall’Orchestra Nazionale di Cannes.

Il festival è un momento di condivisione: gli allievi del Conservatorio del SIVOM e del dipartimento avranno modo di incontrare i musicisti. Sono inoltre invitati con i loro professori ad assistere gratuitamente ai concerti e alle prove.

Location meravigliose

Il Beaulieu Classic Festival è speciale perché è itinerante. L’idea degli organizzatori è anche quella di far scoprire la ricchezza del patrimonio di Beaulieu. Quest’anno il pubblico verrà accolto nella stupenda Rotonde, nella bellissima chiesa anglicana di San Michele e nel celebre casinò di Beaulieu. L’atmosfera sarà magica!

© Beaulieu Classic Festival

Il programma completo è disponibile sul sito Internet del festival.