Классика… и не только! Девиз, выбранный художественным руководителем фестиваля, Кристель Кутюрье, очень точно характеризует программу этого 20-го по счету выпуска, который пройдет с 10 до 17 сентября.

Для такого особого юбилея художественный руководитель фестиваля, певица Кристель Кутюрье, подготовила очень тонизирующую программу. Даже если вы не очень разбираетесь в классической музыке – не волнуйтесь! Музыка будет на любой вкус.

Фестиваль откроет бесплатный концерт на пляже Петит Африк, а в последующие дни вас ждет тематический торжественный ужин со спектаклем и лирический концерт «при свечах».

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Жан-Франсуа Зигель, шеф фестиваля

В этом году шефство над фестивалем взял на себя Жан-Франсуа Зигель, лауреат премии Виктуар де ля Мюзик 2016 года. Этот композитор, пианист и импровизатор также ведет передачи по радио и телевидению. Он выступит в казино Болье-сюр-Мер в воскресенье, 11 сентября, в 18:30. Опытные музыканты и необыкновенные артисты откроют тайны своих инструментов: струнный квартет, рояль, труба и аккордеон. Среди них – дуэт Виртуоз, трио Итинерант и Фелисьен Брют.

Каннский национальный оркестр представит вниманию зрителей произведения Моцарта и Гайдна.

Фестиваль – это всегда место встреч. Воспитанники консерватории SIVOM и школьники департамента познакомятся с музыкантами. Учащиеся и их преподаватели смогут бесплатно посещать концерты и репетиции.

Исключительные места

Фестиваль классической музыки в Болье отличается своим кочевым характером, поскольку организаторы стремятся познакомить зрителей с богатым наследием города. В этом году публика побывает в великолепной ротонде, в прекрасном англиканском соборе Святого Михаила и в знаменитом казино Болье. Чарующая программа!

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С подробной программой можно ознакомиться на веб-сайте фестиваля.