Nos lecteurs, largement contre cette mesure qui devrait concerner la gare de Nice à partir du 1er novembre, grincent des dents.

Début septembre, la SNCF s’est dit prête à abandonner les guichets dans les petites gares. A Nice, il s’agirait de passer, au 1er novembre, à un seul guichet Grandes Lignes au lieu des sept actuellement. Le but étant de s’adapter au comportement des voyageurs qui a fortement progressé vers le digital. Problème : cette mesure ne fait pas l’unanimité, comme le prouve notre appel à témoignages.

Incontestablement, ce sont les proches des personnes âgées les plus inquiets, puisque dans un grand nombre de cas, elles ne sont pas à l’aise avec le numérique. « On ne pense pas aux seniors, alors qu’ils représentent un pourcentage important d’utilisateurs de trains. Comment vont-ils faire pour acheter leurs billets quand il n’y aura que des machines ? Ce monde est fou », lâche Sabrina.

« C’est inhumain, je commence à vieillir, les machines sont illisibles et je n’ai pas internet sur mon téléphone. Résultat : je voyage moins et je m’isole. Où est le service public ? », s’interroge, de son côté, Chantal.

Une bonne majorité des internautes regrette le remplacement des hommes par des machines, tout en reconnaissent l’amabilité du personnel à Monaco. C’est le cas d’Immacolata par exemple. « Je préfère avoir affaire à un humain pour acheter mon billet et avoir des renseignements si j’en ai besoin », écrit-elle.

Par ailleurs, d’autres lecteurs se questionnent sur l’avenir des réductions qui ne peuvent être prises en compte sur le site web de la SNCF, comme le billet gratuit « accompagnateur » pour les personnes en situation de handicap.

Des files d’attente redoutées

Les voyageurs craignent également de longues files d’attente aux abords des bornes. « Vous avez déjà vu la queue pour les billets pendant les heures d’ouverture ? Plus moyen de prendre des billets sans être angoissé. (…) La gare de Nice est une grande gare et elle est très fréquentée. Quand je vois la tête des touristes confrontés aux distributeurs… Tout ça est inadmissible », peste Monique.

« Il faut déjà faire la queue quand tous les guichets sont ouverts, je me demande comment ça va se passer quand il n’y en aura qu’un », s’inquiète à son tour Marie-Thérèse. « Une ville comme Nice avec autant de touristes ? Ça va être la panique », projette déjà Chantal.

Bornes difficiles d’utilisation

Pas toujours simple d’utiliser les bornes en gare. Beaucoup de voyageurs nous ont partagé leurs mésaventures à ce sujet, comme ce lecteur qui nous a contactés par message privé : « En juin, pratiquement une borne sur deux était en panne, et le service de renseignement n’ouvrait qu’à 15h30 ».

Certains envisagent des solutions radicales, comme Nicole et Michele qui affirme qu’elles ne voyageront plus en train. Mais la baisse de fréquentation des transports en communs serait véritablement une mauvaise nouvelle pour la planète, comme le souligne Mirelle. « On nous demande de favoriser les transports en commun et on nous met constamment des bâtons dans les roues. »

Pour répondre aux craintes de ses clients, la SNCF a précisé qu’elle déploierait des équipes mobiles sur place. Reste à voir si la promesse sera tenue !