Vous avez été nombreux à nous suggérer des pistes d’amélioration, y compris avec d’autres communes limitrophes.

Le 12 septembre dernier, le Prince Albert II inaugurait la première station MonaBike et six liaisons mécaniques à Beausoleil, encourageant ainsi la mobilité douce entre la commune et la Principauté.

Nous avons demandé à nos lecteurs de partager avec nous leurs opinions sur ces nouveaux dispositifs et leurs éventuelles pistes d’amélioration pour faciliter leurs déplacements entre la Principauté et les communes limitrophes.

En lisant les nombreux commentaires que nous avons reçus, les escalators sont globalement accueillis favorablement. « Merci à Monaco et au maire de Beausoleil : ces escalators vont être très utiles pour les personnes âgées pour remonter chez elles après avoir fait leurs courses », commente une internaute.

« Génial! Quel soulagement quand vous n’êtes pas très valide ! Merci ! Nous irons essayer », déclare un second lecteur. Les « bravos » et autres smileys d’applaudissements se succèdent, félicitant ainsi l’arrivée des liaisons mécaniques mises en place pour simplifier les déplacements des usagers.

Si le constat est plutôt positif dans l’ensemble, quelques lecteurs n’ont pas hésité à partager néanmoins quelques suggestions d’amélioration, à destination notamment des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite (PMR).

Une meilleure liaison avec le cimetière pour les PMR

Une lectrice trouve par exemple ce dispositif « génial, mais il faudrait dans l’autre sens pour les personnes en difficulté. » Pour Emma, le problème réside surtout dans le cas d’une panne éventuelle : « Et quand une personne âgée qui ne peut pas monter les escaliers, par exemple, se retrouve entre deux escalators et que le 2eme ne fonctionne pas, elle fait comment ? J’ai déjà vu cette situation et la dame était au bord des larmes », témoigne-t-elle.

Olivier, de son côté, soulève un souci similaire : « c’est valable également pour les trois trottoirs roulants de l’accès à la gare moderne SNCF de Monaco, quand ces trottoirs sont à l’arrêt, la marche est de rigueur, mais que ces galeries sont longues ! Nous regrettons bien l’ancienne gare qui était très pratique d’accès ! »

Ce dernier émet par la suite une autre suggestion à l’attention des autorités compétentes, mais cette fois-ci du côté de Cap d’Ail : « pour le cimetière de Monaco, [il faudrait] un système de levage niveau par niveau de personnes à mobilité réduite, voulant se recueillir devant une tombe de leur proche. C’est une proposition de ma mère (92 ans). Les escaliers sont un peu « raides » … Merci. Et cela sera très utile pour d’autres personnes âgées et/ou à mobilité pénible. »

Des propos pleinement corroborés par Bélinda, qui commente : « vous avez tout à fait raison. Ma soeur handicapée n’a jamais pu se recueillir sur la tombe de mon papa. Elle a rejoint mon papa sans pouvoir une seule fois se recueillir.. C’est vrai que ça manque. »