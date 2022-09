Pour la sécurité de tous, les chasseurs doivent suivre certaines règles très précises. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Dans les Alpes-Maritimes, la chasse est ouverte depuis le 11 septembre dernier, sauf à La Turbie, où elle est retardée de quelques jours, en raison de la course pédestre du Trophée, selon Monaco Matin.

Dates, horaires, lieux, espèces, règles… Voici ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans cette pratique qui réunit 6 300 personnes sur le département, soit 0,9% de la population des Alpes-Maritimes.

Quelles sont les conditions nécessaires ?

Le permis de chasser est obligatoire. Il est composé d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique. A la différence du permis de conduire, il peut être passé à partir de l’âge de 15 ans (formation possible à partir de 14 ans et demi).

La chasse accompagnée, gratuite et sans permis, est autorisée à partir de 15 ans avec un ou plusieurs parrains. Elle dure un an et ne peut pas être renouvelée. Elle doit s’effectuer avec une arme pour deux.

Pendant la chasse, il est obligatoire d’avoir avec soi :

Le volet permanent du permis de chasser

Le document de validation annuelle

L’attestation d’assurance « Responsabilité civile Chasse »

Toute arme doit être impérativement déclarée.

Quels sont les lieux de chasse dans le département ?

Le département est découpé en trois zones : le Haut-pays, le Moyen-pays et le littoral, dont 40% de forêt. Ces trois zones réunissent au total 18 unités de gestion, détaillées sur le site internet de la Fédération des Chasseurs 06. 13 associations de chasse sont réparties sur l’ensemble du territoire. Il est conseillé aux nouveaux chasseurs de s’en rapprocher.

Chasse à tir ou à l’arc : du dimanche 11 septembre à 7 heures au dimanche 8 janvier 2023 au soir

Chasse à courre, à cor et à cri : du jeudi 15 septembre à 7 heures au vendredi 31 mars 2023 au soir

Vénerie sous terre : du dimanche 11 septembre à 7 heures au mardi 28 février 2023 au soir

Chasse à l’aide de rapaces en vol : du dimanche 11 septembre à 7 heures au mardi 28 février 2023 au soir

La chasse est autorisée uniquement le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Elle est interdite les autres jours, sauf exception.

Quelles précautions doivent être prises ?

Sécurité et courtoisie sont de mises. Aussi, voici une liste de règles, édictées par la Fédération des Chasseurs, qui doivent être scrupuleusement respectées :

Il est interdit de traverser les jardins de particuliers sans leur autorisation.

Il est obligatoire de fermer les portes et clôtures franchies.

Les chiens doivent être gardés en laisse à proximité des terrains traversants et lorsque le chasseur croise des promeneurs.

Il est interdit de détériorer, et obligatoire de respecter les vergers, oliviers et cultures. En cas de détérioration involontaire, prévenir le propriétaire, s’excuser et réparer.

Il est interdit de jeter ses déchets par terre, et obligatoire de ramasser ses douilles.

Il est interdit de faire du feu.

Il est obligatoire de rester courtois et calme à l’égard des promeneurs « même si certains se montrent opposés à la chasse. »

Il est interdit de couper la chasse à un autre chasseur.

Il est obligatoire de nettoyer les postes fixes (grives, pigeons, sanglier) régulièrement (même si vous n’êtes pas le seul utilisateur) et surtout en fin de saison.

Il est obligatoire de présenter ses papiers réglementaires et de se soumettre aux contrôles auprès des gardes de l’Office français de la Biodiversité.

Le port d’une signalisation orange visible est obligatoire pour tout chasseur (grand ou petit gibier). Cette signalisation peut être par couvre-chef ou haut (gilet, veste ou tee-shirt).

Les consignes relatives au tir (distance, identification…) sont répertoriées dans l’arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes.

Quelles espèces sont autorisées ?

Attention, la liste des espèces ci-dessous est à titre indicatif. Chaque espèce fait l’objet de disposition particulières, à consulter sur l’arrêté officiel de la Préfecture.