Attention si vous prenez l’avion au départ de Nice ce vendredi 16 septembre, la moitié des vols seront annulés et beaucoup d’autres retardés.

La journée de demain s’annonce compliquée et le week-end compromis pour certains… Le syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel, le SNCTA (Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien) appelle à la grève du vendredi 16 septembre à 6 heures du matin et jusqu’au samedi 17 septembre à 6 heures du matin en France métropolitaine et en Outre-mer. La DGAC (Direction générale de l’aviation civile) a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 50% des vols programmés.

Des suppressions et des retards à Nice

L’aéroport de Nice Côte-d’Azur, lui aussi concerné, conseille aux voyageurs de surveiller l’application et le site de l’aéroport régulièrement. « Les vols annulés pour demain y sont déjà mentionnés, nous indique-t-on sur place. En parallèle, les vols qui ne sont pas annulés risquent d’être retardés à cause de la désorganisation engendrée par la grève ». Air France, easyJet, Transavia, Ryanair ou Volotea, « chaque compagnie décide quels vols maintenir et quels vols supprimer », explique-t-on à l’aéroport.

Avec cette grève, le SNCTA réclame de meilleurs salaires, compte tenu de l’inflation actuelle, et plus d’effectifs.

Le syndicat a dores et déjà annoncé le dépôt d’un deuxième préavis du mercredi 28 septembre au vendredi 30 septembre inclus , en cas de négociations non concluantes. Restez-donc vigilants si vous devez voyager à cette période.