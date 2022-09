Dans un souci d’attractivité, Monaco cherche à simplifier les démarches administratives pour les résidents de la Principauté et les étrangers souhaitant s’y installer.

Dans le cadre du programme Extended Monaco, le Gouvernement propose désormais la réalisation de cinq démarches administratives en ligne, disponibles à la Section des Résidents :

Demande de première carte pour les étrangers qui souhaitent s’installer à Monaco

Renouvellement de carte de séjour pour les résidents

Demande de duplicata en cas de perte, vol ou dégradation de la carte de séjour

Déclaration de changement de situation

Demande de certificat de résidence à des fins administratives

L’ objectif est d’offrir aux usagers un parcours simplifié et entièrement numérique. En cas de difficultés, ils ont toujours la possibilité de prendre rendez-vous pour s’entretenir avec un agent.

« Notre souhait est de permettre un gain de temps pour nos résidents, mais aussi pour les agents de la Direction de la Sûreté Publique car les traitements seront plus fluides et les délais réduits. Aussi, les personnes qui souhaitent s’installer à Monaco auront accès instantanément aux informations et pourront anticiper leur demande », explique Marine Rolando, Responsable de la division e-Gouvernement à la Direction des Services Numériques.

Pour rappel, depuis juin 2021, les résidents bénéficient, grâce à la nouvelle carte de séjour, de l’identité numérique et de la signature électronique.

Pour déposer une demande, rendez-vous sur MonGuichet.mc, section « Nationalité et Résidence ».