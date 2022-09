Elles permet aux utilisateurs de recevoir 5% en cash back sur leurs achats effectués dans les commerces locaux.

L’ascension continue pour Carlo ! Après Valladolid en Espagne l’année dernière, l’application monégasque, créée par Antoine Bahri en 2019, a officiellement débarqué à Aix-en-Provence le 15 septembre dernier. Dans cette ville du sud de la France, une cinquantaine de commerces signataires ont d’ores et déjà adopté Carlo App, dont l’objectif est de re-dynamiser l’économie locale.

« Nous sommes dans les premiers pas de notre expansion », confie Antoine Bahri sur le site de La Gazette de Monaco. Le fondateur explique ne pas vouloir s’étendre trop rapidement pour construire des bases solides. S’il évoquait à l’époque un développement dans une ville polonaise, il a dû « relocaliser » ses projets, compte tenu du contexte géopolitique actuel.

A Monaco, 450 commerces et 35000 utilisateurs ont adopté Carlo, pour le plus grand bonheur des autorités publiques locales qui souhaitent favoriser le commerce de proximité. A ce titre, elles sollicitent régulièrement l’application, notamment pour faire gagner des bons cadeaux. En Principauté, le Gouvernement Princier a par exemple décidé de prendre en charge les frais de plateforme de l’application (habituellement à la charge des établissements), via le Fonds Rouge et Blanc.