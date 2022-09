Inaugurée par le Prince Rainier III en 1984, soit deux ans après la disparition de la Princesse Grace, la bibliothèque se modernise.

La Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace a décidé de mettre en ligne son catalogue de livres en libre accès. Le but est notamment de multiplier les collaborations avec des écrivains et les institutions du monde de l’éducation, en Principauté et partout ailleurs.

Ce pas a pu être franchi grâce à un nouveau sponsor, The Craft Irish Whiskey Co, une jeune entreprise irlandaise ayant remporté de nombreux prix. Dans un communiqué, Les Trustees et la Directrice de la Bibliothèque lui expriment leur reconnaissance.

À noter que ce lancement en ligne coïncide avec le moment où la bibliothèque collabore avec l’Atlantic Youth Trust, qui est actuellement en train de créer sa branche Monégasque. Cette nouvelle organisation caritative a pour but de favoriser le développement et l’intégration culturelle de la jeunesse à travers la voile en Irlande.

La collection personnelle de la Princesse Grace

Ce catalogue en ligne permettra de promouvoir la découverte des trésors présents sur les étagères de la bibliothèque, y compris la collection personnelle de livres de la Princesse Grace. Sur les 14 000 livres de la bibliothèque, plus de 500 ont appartenu à la Princesse d’origine irlandaise, y compris des éditions rares comme A History of Ireland, signé par Éamon de Valera. Alors Président de l’Irlande, il avait offert ces ouvrages à la Princesse Grace et au Prince Rainier III en sa Résidence Présidentielle, en 1961, lors du Voyage d’Etat.

Autre pépite dans cette bibliothèque : la collection de plus de 1 000 partitions de musique américano-irlandaise, acquise par la Princesse Grace en 1977 auprès de Michael E. O’Donnell, résident de Philadelphie. Les paroles de ces chansons, qui couvrent la période entre 1840 et 1940, rappellent la vie des Irlandais immigrés aux États-Unis. Chaque partition est illustrée d’une image nous plongeant dans cette époque.