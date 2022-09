Samedi 10 septembre, à l’occasion de la Maxi Yacht Rolex Cup, le Highland Fling XI du Yacht Club de Monaco a décroché la première place chez les Maxi.

C’est une nouvelle victoire pour Irvine Laidlaw. Pour la cinquième fois, le skipper du Yacht Club de Monaco a remporté la Maxi Yacht Rolex Cup avec son fidèle Highland Fling XI.

« Le bateau a treize ans cette année et nous sommes ravis de pouvoir encore concourir et bien naviguer contre tous ces autres bateaux qui sont nettement plus jeunes, a confié Irvine Laidlaw à l’issue de l’évènement, avec le regard déjà tourné vers l’avenir et sa participation à la prochaine édition de la Maxi Yacht Rolex Cup.

Nous serons de retour l’année prochaine avec un nouveau catamaran de 80 pieds et nous sommes très impatients. Il y aura une classe multicoque et nous serons sur l’eau pour gagner dans cette catégorie. »

La Maxi Yacht Rolex Cup a attiré de nombreux équipages

Organisée par le Yacht Club Costa Smeralda en collaboration avec l’IMA (International Maxi Association), la Maxi Yacht Rolex Cup a de nouveau attiré de nombreux équipages cette année, dont celui de Y3K de Claus Peter Offen du Yacht Club de Monaco, lancé dans la catégorie des Maxi.

Ce dernier s’est classé sixième, devant Leopard 3, neuvième. Parmi les six catégories engagées, celle des Mini Maxi a vu la participation de Benoît de Froidmont (Wallyno), également président de l’IMA, qui pointe à la sixième place et celle de Valter Pizzoli (Les Amis), neuvième.