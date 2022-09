Le musée porte le nom du Prince Rainier III, en l’honneur des liens qui unissent la commune de Lucciana à la Principauté.

C’est ce mardi 6 septembre que le Prince Albert II s’est rendu dans la commune de Lucciana, en Haute-Corse, afin d’inaugurer officiellement le Musée archéologique de Mariana – Prince Rainier III de Monaco. Avec le maire de la ville, le Prince a dévoilé la plaque du musée.

Un lieu ouvert il y a plus d’un an, mais qui n’a pas pu être inauguré à l’époque, covid oblige. Labellisé « Musée de France », il présente les objets issus des fouilles du site romain et paléochrétien de Mariana.

Le Souverain n’était pas le seul à avoir fait le déplacement. Une importante délégation monégasque issue de la Maison souveraine, du Gouvernement, du Conseil national et du Conseil communal était également présente. Le Prince, aux côtés de cette délégation et de hautes personnalités corses, a ainsi pu découvrir ce musée contemporain, qui retrace un pan de l’histoire antique et médiévale de la Corse.

© Gaetan Luci / Palais Princier

« Ce musée nous permet pour la première fois de présenter l’ensemble des collections découvertes sur le territoire de Mariana. (…) On avait environ 10 000 objets issus de l’ensemble de ces travaux archéologiques, qui étaient cachés dans nos réserves. (…) Nous avons sélectionné 300/400 objets archéologiques qui témoignent justement de cette longue vie qu’a connue Mariana depuis l’âge du bronze jusqu’à la période médiévale et qui s’inscrit dans l’histoire de la Corse, et plus largement dans l’histoire méditerranéenne », a déclaré Ophélie De Peretti, Directrice du musée, au micro de Monaco Info.

© Gaetan Luci / Palais Princier

Des liens très étroits entre Lucciana et Monaco

Ce déplacement officiel du Prince fut également l’occasion de rappeler l’étroitesse des liens qui unissent Monaco à Lucciana, puisque sainte Dévote était originaire de cette commune. En 2003, le Prince Rainier et le Prince Héréditaire Albert, accompagnés de 200 pèlerins de la Principauté, avaient par ailleurs commémoré à Lucciana, dans la cathédrale de la Canonica, le 17e centenaire du martyre.

Le musée a ainsi été baptisé en l’honneur du Prince Rainier III et de la Principauté. « C’est une grande fierté et un grand honneur pour ma Famille et moi que ce musée porte le nom de notre père. Une de ses dernières visites en Corse était à l’occasion de ce pèlerinage avec des pèlerins de Monaco pour célébrer ce 17e centenaire de sainte Dévote et du fait qu’elle soit à la fois Patronne de la Principauté et de la Corse. C’était un moment très émouvant », a ajouté le Prince Albert II pour Monaco Info.

Depuis 2009, Lucciana est jumelée avec Monaco. Le Prince a d’ailleurs profité du déplacement pour dévoiler officiellement, avec le maire, le panneau signalétique d’appartenance à cette association. A noter que Lucciana participera à la 4e rencontre des Sites historiques Grimaldi qui aura lieu les 10 et 11 juin 2023 sur la Place du Palais.