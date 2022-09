L’établissement a rouvert ses portes au public le 6 septembre dernier. La veille, le Prince était présent pour ouvrir les portes des salons complètement rénovés.

Ce lundi 5 septembre, le Club des Résidents Etrangers de Monaco (Crem) a inauguré ses nouveaux salons, entièrement refaits à neuf. Pour l’occasion, le Prince Albert II était présent pour cette cérémonie en petit comité. Le Souverain a d’ailleurs ouvert les portes de l’établissement rénové, dans la résidence Le Mirabeau, après deux mois de travaux.

© Eric Mathon / Palais Princier

« Le Club se présente désormais plus spacieux, lumineux et moderne en restant fidèle à l’ambiance et au design initial réalisé par Lady Tina Green [l’épouse de Sir Philip Green, ndlr] », peut-on lire sur le communiqué.

© Yvan Soulier / Carte Blanche

LIRE AUSSI : Chris Dhondt : « La mission du Crem, c’est de connecter les gens en Principauté »

La soirée s’est achevée par un petit cocktail. Le directeur du Crem, Chris Dhondt, a tenu à remercier les partenaires impliqués dans toutes les étapes de rénovation : Marie-Pierre Martin Charpenel, architecte d’intérieur et propriétaire de la société MPMC Design, Dominique Roitel, PDG d’Henryot & Cie (la plus ancienne manufacture de mobilier d’exception), Lucas Pinton, PDG de la manufacture Pinton Maîtres tapissiers d’Aubusson à travers le temps, et enfin Luca Marcucci, dirigeant de la société TDMP, entreprise tout corps d’état.