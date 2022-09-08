Клуб открылся 6 сентября. Накануне Князь принял участие в торжественном открытии полностью обновленных салонов.

В понедельник, 5 сентября, Клуб иностранных резидентов Монако (CREM) торжественно открыл свои обновленные салоны. Князь Альбер II принял участие в этой небольшой церемонии. После двух месяцев работ Князь открыл двери обновленного клуба в резиденции Le Mirabeau.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

«Клуб стал просторнее, светлее и современнее, сохранив атмосферу первоначального дизайна леди Тины Грин [супруги сэра Филипа Грина прим. ред.]», говорится в коммюнике.

© Иван Сулье (Yvan Soulier) / Carte Blanche

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Торжественный вечер завершился небольшим коктейлем. Директор CREM Крис Дхонт поблагодарил всех партнеров, участвовавших в обновлении клуба: Мари-Пьер Шарпенель, дизайнера интерьеров и владелицу компании «MPMC Design», Доминика Руателя, Президента компании «Henryot & Cie» (старейшей мануфактуры эксклюзивной мебели), Луку Пентона, главу мануфактуры «Pinton Maîtres tapissiers d’Aubusson à travers le temps», и Луку Маркуччи, руководителя общей строительной компании «TDMP».