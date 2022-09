Dans le cadre des nombreuses actions qui s’inscrivent sous la marque ombrelle collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting », le Yacht Club de Monaco accueillera les 25 et 26 septembre 2022 la deuxième édition du Monaco Smart & Sustainable Marina, organisée par M3 (Monaco Marina Management).

Pour cette nouvelle édition, M3, spécialiste du déploiement de marinas vertueuses avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, a de nouveau fait appel à Blumorpho, expert de l’écosystème ‘Open Innovation‘ pour l’impact positif, avec son réseau international dédié à l’émergence de nouveaux concepts et modèles économiques.

Les International Smart & Sustainable Marina Awards, qui étaient ouverts l’an dernier exclusivement aux start-ups, se sont élargis aux marinas et architectes afin de promouvoir l’innovation et la technologie vertes, en favorisant les échanges et interactions dans le domaine de la conception et de la gestion de ces lieux de vie que sont les marinas et les ports de plaisance.

Cet évènement de networking rassemble un écosystème de près de 250 personnes, représentant les acteurs les plus importants du secteur (entrepreneurs et start-ups pour rencontrer industriels, investisseurs, promoteurs, développeurs de marinas et architectes, acteurs du yachting). La technologie dite « Smart », se met ainsi au service de la sauvegarde de l’environnement par une meilleure gestion des usages et des ressources. De nombreuses innovations sont désormais attendues sur les marinas du futur.

Les marinas vertueuses au coeur des débats

« Depuis plusieurs années, nous menons une réflexion sur le développement de marinas vertueuses, a confié dans un communiqué José Marco Casellini, CEO de M3. ll s’agit d’une profonde conviction qui nous a permis de développer une expertise dans ce domaine, notamment en matière de gestion de l’eau. Lieux de vie respectueux de l’environnement, les Smart Marinas encouragent activement l’émergence de nouvelles activités et services, tout comme le font les Smart Cities, dont elles s’inspirent. »

Afin d’apporter une réponse aux enjeux climatiques et encourager l’innovation responsable au service de la conception et la gestion des marinas vertueuses, l’ensemble des acteurs du yachting de la grande plaisance se joindront au concept, comme Jean-Marc Bolinger, président de MB92 Group ou Paris Baloumis, directeur marketing du chantier naval néerlandais Oceanco.

« Si Monaco veut se positionner à l’avant-garde du Yachting, la Principauté se doit d’accompagner sa mutation, a déclaré le Prince Albert II dans un communiqué. Face à l’urgence climatique dont nous sommes chaque jour davantage témoins, c’est tout l’écosystème du Yachting qui est concerné et qui doit évoluer : aussi bien les yachts, que les infrastructures portuaires. Nous devons être acteur du changement et contribuer à cette transformation. L’objectif est de présenter des solutions innovantes et d’encourager leur mise en application pour le développement de marinas vertueuses. »