Cette délégation (DISP) de Marseille a été invitée par Sylvie Petit-Leclair, Secrétaire d’Etat à la Justice et Directeur des Services Judiciaires.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole relatif aux échanges et à la coopération en matière pénitentiaire, signé le 24 juin 2021 entre la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco et la Direction de l’Administration Pénitentiaire du Ministère de la Justice de la République Française, que Sylvie Petit-Leclair, Secrétaire d’Etat à la Justice et Directeur des Services Judiciaires, a invité une délégation de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille, au sein de la Maison d’arrêt de Monaco le 16 septembre dernier.

Cette délégation était conduite par Thierry Alves, Directeur Interrégional, accompagné de Claire Doucet, Directrice de la Maison d’arrêt de Draguignan, de Jean-Marc Ernst, Directeur de l’équipe de sécurité pénitentiaire, de Didier Crabol, responsable de l’ARPEJ, et de Franck Suelves, responsable de la

formation.

Au-delà de la présentation et la visite du site, cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles, et plus spécifiquement sur les transfèrements judiciaires et les extractions judiciaires.