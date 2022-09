L’un des plus importants Yacht Show du monde a fait son grand retour sur les quais du Port Hercule.

Cette année, le salon accueille pas moins de 110 Superyachts et près de 600 exposants, contre 101 et 440 l’an dernier. Du 28 septembre au 1er octobre, le monde du yachting se retrouve au même endroit. Designers, ingénieurs, concepteurs, investisseurs et acheteurs ont commencé à fouler les allées de l’exposition.

Le premier évènement a été la traditionnelle venue du Prince, hier à 14h30. Le Souverain a foulé le plancher de plusieurs superyachts à la rencontre de leurs propriétaires mais aussi des exposants monégasques. Il a par ailleurs reçu un chèque de 51 000 euros, à l’intention de la Fondation Prince Albert II, remis par l’organisation de l’évènement.

© Direction de la Communication / Michael Alesi – Éric Mathon / Palais Princier

Le principal objectif de l’exposition reste la vente de Superyachts et la découverte de nouveaux projets mais cette édition laisse apparaître un tout nouvel espace. Le Sustainability Hub, ou Espace de Durabilité, voit le jour en 2022, poussé par la volonté de rendre le milieu davantage éco-responsable.

Ce nouvel espace d’exposition met ainsi en avant la recherche et le développement de solutions durables dans le yachting. L’initiative est soutenue par la Water Revolution Foundation, organisme dont l’objectif est de réduire l’empreinte écologique des yachts.

LIRE AUSI : Yachting durable, hydrogène… Que retenir de la 9e édition du Monaco Energy Boat Challenge ?

L’occasion pour les entreprises monégasques de mettre en avant leurs initiatives en la matière comme Laneva Boat, société spécialisée dans le rétrofit de moteurs à carburant en moteurs électriques.

Le Monaco Yacht Show est ouvert jusque samedi, de 10h à 18h30 (18 heures le samedi).