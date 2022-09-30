В порту Эркюль вновь проходит одна из важнейших яхтенных выставок в мире.

В этом году в мероприятии принимают участие не менее 110 суперъяхт и почти 600 компаний, в прошлом году их число составляло 101 и 440 соответственно. С 28 сентября по 1 октября мир яхтинга сузился до одной точки. В павильонах профессиональной выставки собрались дизайнеры, инженеры, конструкторы, инвесторы и потенциальные покупатели.

Вчера, в 14:30, открытие выставки ознаменовалось традиционным визитом главы государства. Суверенный Князь поднялся на борт нескольких суперъяхт, чтобы встретиться с их владельцами и участниками выставки из Монако. Организаторы мероприятия также вручили ему чек на сумму 51 000 евро для поддержки деятельности Фонда Князя Альбера II (Fondation Prince Albert II).

Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези — Эрик Матон / Княжеский дворец

Главной целью Яхт-шоу остается продажа суперъяхт и зарождение новых проектов, но в этом году в рамках выставки был представлен особенный павильон. Центр устойчивого развития был создан в 2022 году для усиления экологической ответственности мероприятия.

Новое выставочное пространство освещает исследования и разработку долгосрочных решений по защите окружающей среды в сфере яхтинга. Эту инициативу активно поддерживает фонд Water Revolution Foundation, целью которого является уменьшение экологических последствий от использования яхт.

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Прекрасная возможность для монегасских компаний рассказать о своих прорывах в этой области: например, для компании Laneva Boat, специализирующейся на переоборудовании топливных двигателей в электрические.

Яхт-шоу Монако продлится до субботы, время работы: с 10 утра до 18:30 (в субботу — до 18:00).