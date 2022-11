La Roca Team a conservé son invincibilité en championnat en signant un septième succès consécutif en autant de rencontres face à Strasbourg (87-75).

Les invincibles ont encore frappé. Sur le parquet de la SIG, les hommes de Sasa Obradovic ont réalisé une fin de match exceptionnelle dans le sillage d’une performance collective impressionnante pour décrocher leur septième victoire de la saison en Betclic Elite.

Une grande performance collective

Mike James (18 points), Alpha Diallo (18 points), Jordan Loyd (15 points, 7 rebonds, 4 passes) et Donatas Motiejunas (17 points, 6 rebonds) ont permis à la Roca Team de renverser la tendance après avoir été menée en début de quatrième quart-temps (70-67).

« Si on garde ce même niveau en championnat, je ne sais pas ce qui pourra nous arrêter, a déclaré Yoan Makoundou à l’issue du match. Mais il y a de belles équipes, et il faudra faire preuve d’application et de professionnalisme jusqu’au bout. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce vendredi soir (21h) face à l’Étoile Rouge Belgrade en Euroleague.