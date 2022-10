La Roca Team s’est imposée ce dimanche soir à Gaston-Médecin face à Gravelines-Dunkerque (95-85). Les Monégasques sont invaincus cette saison.

Avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues, l’AS Monaco Basket poursuit son excellent début de saison. Après une victoire inaugurale en Euroligue face à la Virtus Bologne, les hommes de Sasa Obradovic ont remis ça en venant à bout de Gravelines-Dunkerque.

Portés par un Matthew Strazel inspiré (19 points) et bien secondé par son jeune coéquipier Yoan Makoundou (13 points), les Monégasques ont maîtrisé la rencontre, à l’exception d’une fin de match à l’avantage des visiteurs.

Place au choc face à l’Anadolu Efes

« On a bien démarré, avec beaucoup d’envie, mais on doit respecter une rencontre jusqu’au bout, a reconnu Sasa Obradovic. Il ne faut pas se relâcher de la sorte. Ça nous servira de leçon pour la suite. La victoire est importante car nous enchaînons les matchs et les joueurs qui n’ont pas joué lors du match à Bologne, comme Matthew Strazel et Yoan Makoundou, ont fait une belle prestation. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce jeudi (19h) en Euroleague face au double champion d’Europe en titre, l’Anadolu Efes.