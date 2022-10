La Roca Team est allée chercher la victoire sur le parquet de la Virtus Bologne (83-66) pour son entrée en lice cette saison en Euroleague.

Les Monégasques ne pouvaient pas rêver meilleurs débuts. Dans le sillage d’un Mike James impressionnant (26 points, 5 passes, 29 d’évaluation), les hommes de Sasa Obradovic ont maîtrisé de bout en bout leur rencontre face aux Italiens, malgré un premier quart-temps équilibré.

En plus de Mike James, Élie Okobo (13 points) et Alpha Diallo (15 points) ont porté la Roca Team et ont fait mal à l’équipe italienne, tout juste promue en Euroleague et privée de sa star, Milos Teodosic.

Un collectif déjà bien huilé

« On s’est bien préparé pour ce match et on a été sérieux, a confié Élie Okobo à l’issue de la rencontre. Nous étions déterminés et on se devait de ne rien leur donner. Il faut être performant collectivement et chacun doit apporter quelque chose au groupe. C’est ce que nous avons fait ce soir. C’est la bonne mentalité à avoir. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce dimanche soir (19h) à Gaston Médecin, face à Gravelines-Dunkerque en championnat.