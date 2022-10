Le taux d’incidence repart à la hausse en France et à Monaco.

Ce lundi 10 octobre, la Principauté a donné le coup d’envoi pour sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin Pfizer-BioNTech, adapté aux variants en circulation actuellement, c’est-à-dire la souche d’origine et les variants Omicron BA.4 et BA.5.

Ce vaccin s’adresse aux personnes ayant un schéma vaccinal complet, qui auraient déjà reçu au moins deux injections de vaccin, ou qui auraient reçu une injection et auraient contracté le virus (test PCR ou antigénique positif à l’appui). Cette dose de rappel est par ailleurs particulièrement recommandée pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou souffrant de comorbidités.

Pour bénéficier de cette dose de rappel, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du Centre d’appel Covid19 au +377 92 05 55 00, joignable 7/7 jours de 9 heures à 17 heures, sur le site internet du Gouvernement Princier ou sur Monaco Santé.

A noter qu’il est également possible de recevoir son premier vaccin Pfizer-BioNTech, à partir de 12 ans.

L’épidémie semble rebondir en France et à Monaco. D’après l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le taux d’incidence repart à la hausse depuis un mois, notamment dans les Alpes-Maritimes, avec 390 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 316 la semaine dernière.

En Principauté, le taux d’incidence était de 235 cas positifs pour 100 000 habitants ce dimanche 9 octobre, contre 197 la semaine précédente. Au 9 octobre, huit personnes étaient hospitalisées au CHPG. Aucune personne n’est cependant soignée en réanimation.