Показатели заболеваемости во Франции и в Монако растут.

В понедельник, 10 октября, Княжество начало кампанию вакцинации от Covid-19 вакциной Pfizer-BioNTech, адаптированной к ныне распространенным вариантам, т.е. исходному штамму и вариантам омикрон BA.4 и BA.5

Эта вакцина предназначена для лиц, прошедших полную программу вакцинации, получивших как минимум две дозы вакцины или одну дозу с последующим заражением вирусом (необходимо предъявить результаты антигенного теста или теста ПЦР). Эта бустерная доза особенно рекомендуется лицам старше 60 лет, беременным женщинам, лицам с подавленным иммунитетом и страдающим сочетанными заболеваниями.

Чтобы получить эту бустерную дозу, обращайтесь в телефонный центр Covid-19 (Centre d’appel Covid19) по телефону +377 92 05 55 00, в любой день недели с 09:00 до 17:00, на сайт Княжеского правительства или на сайт Monaco Santé.

Дети с 12 лет могут также получить первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Похоже, эпидемия активизировалась во Франции и в Монако. По данным Агентства здравоохранения региона Прованс-Альп-Кот-д’Азюр показатели заболеваемости растут уже в течение месяца, в частности, в департаменте Альп-Маритим: 390 выявленных случаев на 100 000 жителей, по сравнению с 316 случаями на прошлой неделе.

В воскресенье, 9 октября, в Княжестве показатели заболеваемости составляли 235 случаев на 100 000 жителей, по сравнению с 197 случаями на прошлой неделе. 9 октября восемь человек было госпитализировано в Клиническом центре Княгини Грейс (CHPG). Никто из госпитализированных в реанимацию не попал.