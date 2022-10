Invaincue pendant sept matchs, la Roca Team a concédé sa première défaite de la saison, ce mardi soir, sur le parquet du Macabi Playtika Tel Aviv (78-70).

Fin de série pour l’AS Monaco Basket. Après un début de saison tonitruant, les hommes de Sasa Obradovic ont perdu pour la première fois de la saison, alors qu’ils ont compté jusqu’à 19 points d’avance au cours de la première période.

Mais dans la chaude ambiance du Maccabi, les Monégasques ont fini par craquer dans les deux derniers quart-temps, laissant les locaux revenir dans la partie pour finalement s’imposer, malgré la belle copie de Jordan Loyd (21 points, 5 rebonds, 2 passes).

Plus friable que d’habitude en défense

« On s’est un peu raté en défense en tant qu’équipe lors de la deuxième période, analysait l’arrière américain à l’issue de la rencontre. Plein de petits détails nous ont lâché lors de ces vingt minutes. Un match c’est très long, ça dure 40 minutes et non pas une seule mi-temps. Mais on va analyser ça, et on va faire en sorte de rebondir rapidement. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce dimanche (17h) face à Bourg-en-Bresse à Gaston-Médecin.