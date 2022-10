Pour la troisième année consécutive, l’E-Prix de Monaco aura lieu dans les rues de la Principauté. La course se déroulera le 6 mai 2023.

Après une présence au calendrier par intermittence tous les deux ans depuis la première édition en 2015, l’E-Prix de Monaco est désormais un rendez-vous incontournable de la saison.

Pour la troisième année consécutive, une manche du championnat du monde se déroulera en Principauté. L’occasion pour le Monaco Sports Group (MSG) de briller à domicile. Pour rappel, le constructeur monégasque courrait sous les couleurs de ROKiT Venturi Racing. Mais depuis cette saison, l’écurie s’est associée à Maserati.

« Monaco est toujours un point culminant du calendrier pour nous et avec la course à domicile de Maserati à Rome, nous avons maintenant deux week-ends de course à domicile » s’est félicité James Rossiter, directeur de MSG.

Après une première manche au Mexique mi-janvier, le championnat du monde de Formule E se rendra en Arabie-Saoudite, en Inde ou encore au Brésil, avant de retrouver l’Europe au printemps. À noter que certains Grand Prix sont encore à définir.

Le calendrier complet

14 janvier 2023 : Mexico (MEX)

27 et 28 janvier 2023 : Dariya (ARS)

11 février 2023 : Hyderabad (IND)

25 février 2023 :A définir

11 mars 2023 :A définir

25 mars 2023 : São Paulo (BRE)

22 avril 2023 : Berlin (ALL)

6 mai 2023 : Monaco (MCO)

20 et 21 mai 2023 : Séoul (CdS)

3 et 4 juin 2023 : Jakarta (INA)

24 juin 2023 : A définir

15 et 16 juillet 2023 : Rome (ITA)

29 et 30 juillet : Londres (GBR)