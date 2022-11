En remportant au Mexique sa quatorzième victoire de la saison ce dimanche, Max Verstappen (Red Bull) détient désormais le plus grand nombre de victoires sur une même saison. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari), lui, a terminé sixième.

Parti en pole position, le double champion du monde en titre a maîtrisé la course du début à la fin pour s’offrir sa quatorzième victoire de la saison. Max Verstappen en profite pour dépasser Michael Schumacher et Sebastian Vettel, tous les deux vainqueurs de treize manches lors d’une saison.

LIRE AUSSI : Grand Prix des États-Unis : Leclerc sur le podium, Verstappen et Red Bull au sommet

Derrière le Néerlandais, c’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui a pris la deuxième place, devant Sergio Perez (Red Bull), qui complète le podium et qui en profite par la même occasion pour reprendre la place de dauphin à Charles Leclerc au championnat du monde des pilotes (280 points contre 275).

Charles Leclerc relégué à plus d’une minute

Seulement septième sur la grille de départ, le Monégasque n’a jamais trouvé le rythme pour remonter et se rapprocher du podium. Loin du vainqueur à l’arrivée, le pilote de la Scuderia Ferrari n’a pas caché sa déception.

« Ça fait mal, a-t-il soufflé. On s’attendait à être un peu plus en difficulté ici, mais on s’est retrouvé avec beaucoup de difficulté surtout du côté du moteur et ça n’a pas facilité les choses. Une minute, ça fait vraiment beaucoup. »

LIRE AUSSI : Grand Prix de F1 de Monaco 2023 : La billetterie est ouverte

Prochain rendez-vous, le 13 novembre prochain, à São Palo (Brésil), pour l’avant-dernière course de la saison.