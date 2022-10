L’ouragan a fait une soixantaine de morts après son passage en Floride, puis en Caroline du Nord.

Ian est l’une des tempêtes les plus puissantes à avoir touché les Etats-Unis. Elle a rasé des quartiers entiers sur la côte sud-ouest de la Floride mercredi. Au moins 58 personnes ont perdu la vie. Après avoir traversé la Floride, Ian s’est dirigé vers la Caroline du Nord, où l’on déplorait quatre victime dimanche. Ces bilans sont encore provisoires, puisque la recherche d’éventuelles victimes se poursuit.

Face à ce désastre, le Prince Albert II a tenu a exprimer son soutien au Président des Etats-Unis Joe Biden dans une dépêche officielle :

« Monsieur le Président,

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris les effets dévastateurs de l’ouragan Ian en Floride, dont les conséquences ont été terribles notamment dans la ville de Fort Myers, engendrant malheureusement le décès de nombreuses personnes à travers l’Etat. Dans ces circonstances tragiques, permettez-moi, ainsi qu’à ma Famille et au peuple monégasque, d’adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes, et d’exprimer notre soutien et notre compassion aux blessés, aux déplacés et à tous ceux qui ont dû être évacués. Je salue également les important efforts d’urgence qui sont déployés en ce moment en Floride et en Caroline du Sud.

Permettez-moi de vous assurer, Monsieur le Président, de notre profonde solidarité dans cette douloureuse épreuve.

Albert, Prince de Monaco. »