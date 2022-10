Les établissements scolaires de la Principauté ont signé ce Pacte en présence du Prince Albert II.

Le 28 septembre dernier, tous les établissements scolaires de la Principauté, du primaire au lycée, ainsi que l’Université Internationale de Monaco et l’International School of Monaco, se sont engagés en faveur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en signant le Pacte pour la Transition Energétique, après plus d’un an de réunions régulières et de discussions. Le Prince Albert II et plusieurs représentants du Gouvernement et des Institutions de la Principauté étaient présents pour l’occasion.

La cérémonie s’est ouverte sur un discours d’Isabelle Bonnal, Commissaire Général chargé de la Direction de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), qui a salué les « valeurs fortes partagées dans un chemin commun » et évoqué sa « grande fierté à l’idée que toute la communauté se mette en ordre de marche dans cette démarche unanimement souhaitée », ainsi que le rôle d’« exemplarité, de responsabilité et de confiance » que revêt dans ce cadre l’Ecole.

Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, a ensuite rappelé les grands axes du Pacte National et le contexte environnemental crucial dans lequel il s’inscrit. « Cette démarche concerne nos enfants, notre avenir. C’est une chance immense que vous leur donnez », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la Transition Énergétique, a rappelé la « très belle collaboration » et les liens forts, solides et pluriels entre la Mission et la DENJS, via des passages réguliers dans les écoles, ainsi qu’un projet commun de jardinière solaire avec des élèves du Lycée Technique et Hôtelier.

Enfin, deux Chefs d’établissement ont conclu l’événement : Isabelle Biancheri et Sylvie Casazza (respectivement Directrices de l’Ecole des Révoires et du Cours Saint-Maur). Toutes deux ont présenté leurs bonnes pratiques respectives et témoigné des futures actions sur lesquelles elles s’engagent par cette signature.