Malgré une mésaventure en course qui lui a valu une blessure importante à la jambe lors de l’étape aux États-Unis, Lisa Caussin-Battaglia a conservé sa troisième au classement mondial de la discipline. La triple vice-championne en Coupe du monde est toujours en course pour frapper un grand coup à la fin de l’année en Thaïlande.

Elle attendait ce moment depuis si longtemps. « Je n’avais pas pu courir aux États-Unis depuis 2019 à cause de la Covid-19, confie Lisa Caussin-Battaglia. Je devais me contenter de l’étape en Europe et celle en Thaïlande. »

Alors forcément, au moment de se rendre à Lake Havasu, La Mecque du jet ski, l’athlète monégasque nourrissait d’immenses ambitions. Mais le destin en a voulu autrement. Au terme d’une manche marquée par le terrible accident de Tyron Motzouris chez les hommes, Lisa Caussin-Battaglia a elle aussi été victime d’un accrochage au départ de la course mixte.

La jambe droite complètement écrasée, la Monégasque a tenu à finir la course et cette étape américaine. « Le lendemain, je n’arrivais même plus à plier la jambe, se remémore-t-elle. Mais je n’ai pas imaginé une seule seconde ne pas poursuivre la compétition. »

Un courage immense

Engagée dans la course féminine seulement trois jours après cet accident, la jet-skieuse a fait preuve d’un immense courage pour se présenter au départ, malgré une grosse entorse de la cheville, et une phlébite au mollet avec deux caillots de sang qui lui ont été diagnostiquées à son retour à Monaco.

Héroïque, la championne a réussi à signer une septième place inespérée, qui lui permet de conserver sa troisième place au général. « Je suis contente d’avoir limité la casse malgré toutes ses péripéties, sourit celle qui vient de souffler ses vingt-huit bougies. Tout va maintenant se jouer enThaïlande.»

Le rendez-vous est donc pris en décembre, pour l’ultime étape de la saison. Mais avant de remonter sur son jet ski, Lisa Caussin-Battaglia participera à des régates de voile (elle participe aussi aux épreuves de voile avec l’objectif de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024) en Italie début novembre, avant de se rendre mi-novembre à Hyères.