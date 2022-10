La prouesse a été réalisée en collaboration avec l’Institut de Chirurgie Réparatrice, Locomoteur et Sport (ICR) de Nice.

Ce n’était jamais arrivé et pourtant, la Clinique Médico-Chirurgicale Orthopédique de Monaco (IM2S) vient d’accueillir la toute première reconstruction du ligament croisé du genou au monde.

Grâce à l’ICR et avec le soutien et à l’autorisation du Gouvernement Princier, une jeune Niçoise et rugbywoman de 20 ans a pu bénéficier d’une opération délicate.

En effet, l’équipe du Professeur Christophe Trojani a utilisé le tendon rotulien du genou droit de la mère de la patiente pour reconstruire le ligament croisé antérieur du genou gauche de la fille. Un joli don de soi de la part de la mère et la preuve de la collaboration fructueuse qui s’opère entre Nice et Monaco.

L’opération s’est déroulée le 8 octobre dernier et aujourd’hui, la mère comme la fille « vont très bien » selon l’IM2S.