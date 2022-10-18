Достижение в сотрудничестве с Институтом восстановительной, опорно-двигательной и спортивной хирургии (ICR) Ниццы

Такого еще не было! Медико-хирургическая ортопедическая клиника Монако (IM2S) успешно провела операцию по первой в мире реконструкции крестообразной связки колена.

Благодаря ICR – при поддержке и разрешении Княжеского правительства – 20-летняя регбистка из Ниццы успешно перенесла сложную операцию.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Месяц тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде в Монако

Рабочая группа профессора Кристофа Трожани использовала правое коленное сухожилие матери пациентки для реконструкции передней крестообразной связки левого колена дочери. Трогательный подарок от матери и доказательство плодотворного сотрудничества между Ниццей и Монако.

По данным IM2S операция прошла 8 октября, а мать и дочь «чувствуют себя очень хорошо».